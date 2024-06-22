زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة هالماهيرا الإندونيسية، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد"، الذي أوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر إن إندونيسيا تقع في نطاق منطقة تعرف باسم "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق عدة صفائح تكتونية.

