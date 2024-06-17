وفاة امرأة وفقدان 50 شخصاً بانقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل كالابريا الإيطالية

أعلنت مصادر في خفر السواحل الإيطالي، اليوم الاثنين، وفاة امرأة وفقدان نحو خمسين مهاجراً بعد انقلاب القارب الذي كانوا يستقلونه على بعد نحو مئة ميل قبالة ساحل كالابريا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن سفينة تجارية وصلت إلى مكان انقلاب القارب ونقلت المهاجرين الـ 12 الناجين إلى وحدة خفر السواحل التي وصلت بعد ذلك إلى روسيلا إيونيكا في كالابريا.

وأوضحت المصادر في خفر السواحل الإيطالي، أن عمليات البحث جارية عن المفقودين.