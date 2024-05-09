بالفيديو.. مشاجرة في الجو بين راكبين على متن طائرة بسبب مقعد

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وقوع مشاجرة عنيفة في الجو بين راكبين على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران التايوانية حيث تدخلت المضيفات لفض الإشتباك بين المتشاجرين.

وتبين أن الخلاف بين الراكبين حسب "المرصد" بسبب مقعد فارغ، على متن الرحلة رقم BR8 والتي كانت متجهة من تايبيه "تايوان" إلى سان فرانسيسكو.

ووفق الفيديو المتداول، فإن أحد الأشخاص اعتدى بالضرب على آخر ووجه له لكمات قوية، فيما تدخل طاقم الطائرة لفض الاشتباك بينهما واحتواء الموقف.

واتضح أن كلا الراكبين من الجنسية الفلبينية وتم اعتقالهما بعد هبوط الطائرة في سان فرانسيسكو.