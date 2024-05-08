هروب 70 كلبا شرسا من مزرعة في كوريا الجنوبية

هرب نحو 70 كلبا شرسا عن مزرعة في مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مما دفع مكتب المنطقة إلى إصدار تحذير للسكان.

وأرسل مكتب دونج وارد في دايجون رسالة نصية طارئة في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، قائلا إن الكلاب الخطرة هربت من مزرعتها في سامجو دونج، دون الكشف عن ملابسات الهروب، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ونصح السكان بالامتناع عن الوصول إلى منطقة مزرعة الكلاب والذهاب إلى أماكن آمنة.