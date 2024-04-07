"الصحة العالمية": يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام العدالة في الصحة بالعالم

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الصحة حق من حقوق الإنسان، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام "العدالة" في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا.

وذكرت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، أنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 "صحتي حقي"، مؤكدة أن قضية الصحة أمر بالغ الأهمية في منطقة شرق المتوسط التي تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

ونبهت المنظمة، إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية، في منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة، لضمان تمتّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة.

وشددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الصحة.

ودعت المنظمة، الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى "تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة".