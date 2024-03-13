انفجار صاروخ كايروس الياباني بعد انطلاقه مباشرة

انفجر الصاروخ كايروس الصغير التابع لشركة سبيس وان اليابانية بعد وقت قصير من إطلاقه، ولم ترد بعد مؤشرات عن سبب الانفجار أو ما إذا كانت هناك إصابات.

وانفجر الصاروخ، الذي يبلغ طوله 18 مترا ويعمل بالوقود الصلب والمكون من أربع مراحل، بعد ثوان من انطلاقه، مخلفا سحابة من الدخان وحريقا بالقرب من منصة الإطلاق على طرف شبه جزيرة كي في غرب اليابان.

وحمل كايروس قمرا اصطناعيا حكوميا تجريبيا يمكنه مؤقتا أن يحل محل أقمار المخابرات الموجودة حاليا في المدار إذا توقفت عن العمل.