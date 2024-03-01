الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا جديدا لخدمات الإنترنت

أعلنت الصين، عن إطلاقها قمراً صناعياً جديداً لخدمات الإنترنت من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أنه تم إطلاق القمر الصناعي عند الساعة 9:03 مساءً (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي" ودخل القمر مداره بنجاح.

تعد عملية الإطلاق هذه .. المهمة الـ 510 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".