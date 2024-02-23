السلطات الأسترالية تدعو الآلاف إلى إخلاء منازلهم مع اقتراب حريق غابات

دعت السلطات الأسترالية آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم مع اقتراب حريق غابات يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليه الجمعة في ولاية فيكتوريا في جنوب البلاد.



وأتى الحريق الذي اندلع على مسافة ساعتين بالسيارة شمال غرب العاصمة ملبورن، على حوالى 10 آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.



ونشر ألف عنصر إطفاء. وقال جايسن هيفرنان، رئيس جهاز الإطفاء في الولاية لقناة "إيه بي سي" الرسمية "سيكونون مدعومين بقاذفات مياه تشمل مروحيات-صهاريج كبيرة. سنرسل لهم كل ما هو متاح لدينا".



وطلبت أجهزة الطوارئ من آلاف السكان في 28 منطقة ريفية متضررة من الحرائق مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إجلاء.



وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "في هذا الوقت الخطر والصعب، يفكر جميع الأستراليين في أولئك الذين يعملون بشجاعة لإنقاذ أرواح ومنازل".



وأضاف "أفكارنا مع كل من يكافح الحرائق".



بعد سنوات ممطرة عدة، تواجه أستراليا واحدة من أسوأ فترات حرائق الغابات منذ الحرائق الكارثية التي اندلعت في 2019-2020.



وخلال ما يسمّيه الأستراليون "الصيف الأسود"، دمّرت حرائق الغابات الساحل الشرقي للبلاد وأحرقت غابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدنا بدخان ضار.