بدء محاكمة أمريكي هاجم امرأتين بوحشية بالقرب من قصر ألماني

يمثل للمحاكمة اليوم رجل أمريكي ،31 عاما، هاجم امرأتين بوحشية بالقرب من قصر "نويشفانشتاين" الشهير جنوبي ألمانيا العام الماضي، بتهمة القتل، والاغتصاب الذي أدى إلى الوفاة والشروع في القتل.



ووقع الهجوم على المرأتين، وهما أيضا من الولايات المتحدة، في 14 يونيو من العام الماضي خلال نزهة بالقرب من جسر مارينبورك، وهو موقع شهير يطل على القصر الخيالي الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر والذي يقع على قمة تل في بافاريا.



ويزعم ممثلو الادعاء أن الرجل لم يكن على معرفة سابقة بالمرأتين،21 عاما و22 عاما، قبل أن يلتقيهما خلال جولة التنزه ويستدرجهما إلى مكان يبعد كثيرا عن مسار الجولة.



ويزعم أنه ألقى المرأة التي تبلغ من العمر 21 عاما على الأرض وبدأ في خنقها. وعندما حاولت صديقتها مساعدتها، قام الرجل بدفع المرأة التي تبلغ من العمر 22 عاما إلى وادي. ولحق بالمراة الكثير من الإصابات نتيجة لسقوطها من ارتفاع 50 مترا، ولكنها نجت.



وعاود الرجل بعد ذلك خنق واغتصاب المراة الأصغر سنا، وفقا لممثلي الإدعاء، حتى فوجئ بشاهدين على الجريمة. وعند ذلك دفع بضحيته إلى الوادي، حيث توفيت.



وتم اقتياد المشتبه به إلى السجن بعد ذلك بوقت قصير.



وقال فريق الدفاع أن الرجل لم يرغب في التعليق على المزاعم قبل المحاكمة ، والتي تجرى على مدار ستة أيام أمام المحكمة المحلية في بلدة كيمتن. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في منتصف مارس المقبل.



ويعتبر قصر نويشفانشتاين، الذي يزوره حوالي 5ر1 مليون سائح سنويا، أحد أكثر المعالم جذبا للسائحين والتقاطا للصور في ألمانيا.