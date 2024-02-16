كندا.. مقتل امرأتين وإصابة أخرى بحادث طعن

لقيت امرأتان مصرعهما وأُصيبت أخرى بجروح خطرة، في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودروي-دوريون في مونتريال أمس.

وكشفت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) أن الشرطة قبضت على رجل أصيب أيضاً عمره 44 عاماً، مضيفةً أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.

ووقع الهجوم قبيل الظهيرة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، وتم نشر خمس سيارات إسعاف في مكان الحادث على بعد نحو 45 كيلومتراً غربي مونتريال، وفقاً للتقرير.