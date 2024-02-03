مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم

قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف أصدر تعميما اليوم، يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.

وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية.

وأصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل‭ ‬إلى حد كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمدت مدخرات المودعين وأدت إلى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019.

وأضاف المصدر أن التعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة حسبما ذكر.

وأدى فساد النخبة الحاكمة وإسرافها في الإنفاق لسنوات إلى انهيار مالي في لبنان. وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، لم تنفذ الحكومة إصلاحات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حيوية لتعافي الاقتصاد اللبناني.

(تغطية صحفية ليلى بسام - إعداد رحاب علاء ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)