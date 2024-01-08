السعودية: السجن والغرامة لمن يعتدي على طاقم الطائرة المدنية أو ركابها

كشفت النيابة العامة السعودية عن توقيع العقوبات النظامية، وذلك على متن الطائرات المدنية، حيث أعلنت النيابة أنه في حال ارتكاب أي سلوك من شأنه الإخلال بالنظام العام داخل الطائرة أو القيام بأي فعل لا ينطوي على العنف البدني ضد أي شخص أو الاعتداء أو التحرش.

وكذلك المضايقات الجنسية ضد أحد أفراد أعضاء طاقم الطائرة أو الركاب، حيث سيتم توقيع عقوبة مالية والسجن على مرتكب ذلك الفعل. فيما أوضحت النيابة العامة عن تفاصيل تلك العقوبة.

وأكدت النيابة العامة أنه سوف يتم توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي على من يتجاوز على متن إحدى الطائرات المدنية في المملكة العربية السعودية.