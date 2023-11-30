شجار عائلي يتسبب في تغيير مسار طائرة

اضطرت طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية كانت في طريقها من ميونخ إلى تايلند للهبوط الطارئ في الهند بسبب واقعة تمت على متنها.

وقالت "لوفتهانزا"، أمس الأربعاء، إن الطائرة اضطرت إلى تحويل مسارها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، الثلاثاء، بسبب "سلوك منفلت لراكب كان من الممكن أن يعرّض الأمن والسلامة على متن الطائرة للخطر".

وأضافت الشركة أنه تم تسليم الراكب إلى السلطات في دلهي.

ووفقاً لتقارير وكالتي الأنباء الهنديتين "برس ترست أوف إنديا" و"وكالة أنباء آسيا الدولية"، أثار راكب تردد أنه ألماني شجاراً على متن الطائرة.

وأفادت التقارير بأن الراكب (53 عاماً) كان يصرخ في وجه زوجته، كما قذف الطعام، وحاول إضرام النار في بطانية بولاعة، ولم تتسنَّ معرفة سبب الشجار.

وطلب الطيارون السماح بهبوط طارئ عندما لم يمتثل الراكب لتعليمات طاقم الضيافة.