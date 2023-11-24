شكوى مصورة تطيح برئيس شركة سكك حديد مصر

ذكر موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادره أن وزير النقل كامل الوزير، أصدر قراراً بإقالة رئيس شركة سكك حديد مصر للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري سامي عبد التواب.

وأوضحت المصادر أن قرار إقالة رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة صدر اليوم وتم تكليف اللواء حاتم إبراهيم رئيسا للشركة لمدة عام، وذلك على خلفية وجود شكوى مصورة من قبل عدد من الركاب بوجود فئران داخل القطارات الفاخرة وكذلك سوء النظافة والتأمين داخل القطارات الروسية.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد الركاب اشتكى من تجول عدد من الفئران داخل قطار 977 الـ VIP خط الأقصر - القاهرة الأمر الذي تسبب في زعر واستياء الركاب، وكذلك تكرار الواقعة داخل أكثر من قطار خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أنه تم تنفيذ القرار بداية من اليوم وتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحضور اللواء حاتم إبراهيم رئيس الشركة الجديد وعدد من قيادات السكة الحديد.