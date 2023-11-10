نجاة طائرة بريطانية من كارثة جوية في السماء.. نوافذ مفقودة وأخرى خارج مكانها !

أعلن مكتب التحقيقات البريطاني في الحوادث الجوية أن طائرة إيرباص A321، عادت إلى أحد المطارات البريطانية بعد أن اكتشف أفراد الطاقم تضرر 4 نوافذ، وحذر من أن الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.

وكشف الفحص عن فقدان زجاجين من نوافذ المقصورة وأن اثنين آخرين كانا خارج مكانهما، وبالنسبة لزجاج النوافذ المفقود، كان الشيء الوحيد الذي يملأ المساحة هو قطعة تجميلية من البلاستيك مصممة لمنع الركاب من لمس الألواح الخارجية.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية يتم تشغيل الطائرة من قبل شركة تيتان إيرويز وتستخدمها شركة عطلات فاخرة مقرها الولايات المتحدة.

وقال المكتب في تقرير أولي إن الحادث وقع بعد يوم من استخدام الطائرة للتصوير على الأرض، عندما تم وضع أضواء قوية بالقرب منها لإعطاء تأثير شروق الشمس لمدة خمس ساعات ونصف الساعة عند الجانب الأيمن، ولمدة 4 ساعات أخرى عند الجانب الأيسر.

وذكر تقرير المكتب أن الطائرة أقلعت في رحلة متجهة إلى أورلاندو بولاية فلوريدا، وكان وعلى متنها 11 من أفراد الطاقم وتسعة ركاب، وبعد الإقلاع وإلغاء إشارات حزام الأمان، سار أحد أفراد الطاقم نحو الجزء الخلفي من الطائرة ولاحظ أن الإطار المحيط بإحدى النوافذ كان "يرفرف"، وأبلغ الطاقم بهذا الأمر ليقرر الطاقم أن تعود الطائرة إلى مطار ستانستيد شمال شرق لندن، حيث هبطت بسلام بعدما كانت قد وصلت إلى ارتفاع 14500 قدم أثناء الرحلة.

ونقلت صحيفة "مترو" عن تقرير المكتب قوله إن الفحص أظهر أن نافذتين كانتا مفقودتين، واثنتين آخرتين كانتا خارج مكانهما.