السعودية: ضبط 1.9 مليون قرص إمفيتامين المخدر مخبأة تحت الأرض

أعلن مصدر أمني سعودي اليوم الأربعاء أن "مكافحة المخدرات" في المملكة ضبطت ما يقرب من 1.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة مخبأة في مخازن سرية تحت الأرض.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي قوله إنه تم ضبط مليون و882 ألفا و198 قرصًا من المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف (شمال غرب) المملكة".

وأضاف أنه تم "القبض على (4) متهمين، وهم مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين (سعوديين)، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".