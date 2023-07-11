فيديو مروع لطفل يصارع الغرق لدقيقة كاملة بينما يواصل الجميع السباحة

أصدر رجال الشرطة الأميركية تحذيراً عاجلاً للآباء بعد أن أظهر مقطع فيديو صادم بالغين يسبحون أمام صبي يغرق، حيث كان الطفل غريفين ايمرسون (7 سنوات) يسبح في الطرف العميق لمسبح مجمع سكني في فنتون بولاية ميشيغان.

في لقطات كاميرات المراقبة المروعة، يبدو أن جريفين يكافح الغرق بإبقاء رأسه فوق الماء بعد إزالة شارات ذراعه القابلة للنفخ.

لم يدرك الناس الذين يسبحون حول الطفل أنه قضى دقيقة كاملة تحت الماء يصارع الغرق قبل أن يتم إنقاذه.

ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، شارك مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة جينيسي على "فيسبوك" ثلاث نصائح لعامة الناس، كانت على النحو التالي: تعرف على محيطك، وتعلم عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وعلم أطفالك كيفية السباحة، بالإضافة إلى نصيحته بانتباه الأسر لأطفالها خلال السباحة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

لحسن الحظ تم إنقاذ غريفين من قبل طفلين شقيقين، وهما نوح (12 سنة) وويستون (8 سنوات) حيث لاحظا صراع غريفين ضد الغرق فقفز ويستون إلى الماء سريعاً لإنقاذه وسحبه من البركة ليتم إنعاشه من ثم نقله إلى المستشفى.

قالت والدة الصبي، سيليس روش، عندما تم إخراجه من البركة كان لا يستطيع التنفس وكانت بشرته تتحول إلى اللون الأزرق.

تعافي جريفين تماماً بعد 36 ساعة من الحادث.

تم تكريم البطلين الصغيرين اللذين أنقذا غريفين من الغرق.