فيديو يوثق حادثا مروعاً في السعودية.. وبيان رسمي من المرور

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في السعودية، أسفر عن مقتل شخص محترقا داخل مركبته، فيما أصدرت السلطات بيانا توضيحيا.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لـشخص يقود بسرعة جنونية، واصطدم بسيارة "فورد تورس" من الخلف، حيث احترقت على الفور وتوفي صاحبها محترقاً داخل السيارة، وقائد سيارة "أكورد" في العناية المركزة.

وفي هذا الصدد، أصدر "المرور" السعودي بيانا جاء فيه "ضبط مرور منطقة حائل شخصا ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص".

راعي الاكورد :

شخص يقود بسرعته الجنونية إصطدم بسيارة فورد تورس من الخلف وأحترقت على الفور وتوفي صاحبها محترقاً داخل السيارة و راعي الاكورد بالعناية المركزة 💔 pic.twitter.com/rNyGgHgmRN — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 6, 2023