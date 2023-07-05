سب امرأة منحته "بقشيشاً" 25٪ من قيمة الطلب

شاركت امرأة من ولاية تكساس الأميركية لحظة قيام عامل توصيل بيتزا بسبِّها على إكرامية بقيمة 5 دولارات قدمتها له مقابل طلب قالت إنه يكلف 20 دولاراً فقط.

ونشرت لاسي بورسيفال الفيديو على "تيك توك"، تظهر عامل توصيل شركة "دورداش" لخدمة توصيل الطعام الذي حددته باسمه "كوري".

ويمكن رؤية عامل التوصيل في الفيديو وهو يقرع جرس الباب، وتفتح بورسيفال الباب وتحييه.

بعد ما كاد أن يسقط البيتزا وهو يخرجها من جعبتها، سلم كوري البيتزا، حيث شكرته بورسيفال بحماس.

عندما بدأ في العودة إلى سيارته، استدار كوري وقال: "أريد فقط أن أقول، إنه منزل جميل مقابل إكرامية بقيمة 5 دولارات. تباً لك".

بصق السائق على صاحبة المنزل وسبها، ما دفع بورسيفال للتعليق على موقف عامل التوصيل متسائلة: "كم على أن أدفع بقشيشاً لفطيرة بيتزا ثمنها 20 دولاراً فقط؟!"، وذلك رغم أنها دفعت 25% من قيمة الطلب.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، كانت ردود الفعل على الفيديو قوية، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم لسلوك الرجل.

كتب أحد المعلقين:" أعتقد أنه كان يتوقع منك أن تعطيه المنزل كبقشيش".

كتب آخر:"هاها 5 دولارات على 20 دولاراً هي 25٪ لا يحتاج إلى تعلم الأخلاق فحسب، بل تعلم الرياضيات".

وقال ثالث: "سأكون خائفا من تناول الطعام بعد هذا الموقف. إنه وقح للغاية".

قال العديد من المتابعين إنه يجب على بورسيفال إبلاغ شركة "دورداش" عنه وإلغاء الخمسة دولارات التي قدمتها له بالفعل.

وأجابت بورسيفال أنها حاولت ذلك، لكن التطبيق لا يسمح لها بذلك.