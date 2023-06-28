فيديو.. لص يقتحم مطعماً ويسرق هاتفاً ويهدد الضحية بسلاح لمنحه "كلمة السر"

فوجئت امرأة كانت تستخدم بهدوء هاتفها الخلوي، داخل مطعم يقع في غرب منطقة ميديلين في جمهورية كولومبيا، بلص مسلح يقتحم المطعم خلال تواجدها فيه.

وتظهر كاميرات المراقبة أن اللص شاب يرتدي قميصاً أسود وخوذة حتى لا يتم التعرف عليه من قبل الكاميرات الأمنية، وجاء مباشرة إلى الطاولة حيث كانت الضحية جالسة، على بعد ثلاثة أمتار من المدخل، وهددها بسلاح ناري لانتزاع هاتفها المحمول.

ووفقاً لصحيفة "إلتمبو" الكولومبية، كانت الضحية خائفة بشكل واضح مما حدث خصوصاً أن اللص كان مسلحاً، فأعطته الهاتف، لكن اللص لم يغادر المطعم إلا بعد أن أصر على أن تعطيه المرأة "كلمة سر" فتح الهاتف حتى يتمكن من استخدامه حسب هواه قبل أن يتم حظره من قبل مشغل الهاتف المحمول.

أعطته المرأة الرقم ثم دخل إلى مسافة أبعد وسرق متعلقات أخرى قبل خروجه من المطعم.

على الرغم من عدم تدخل أحد لمنع عملية السرقة، إلا أنه تم تسجيل الواقعة بكاميرات المطعم.