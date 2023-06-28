حصل على حكمين بالإعدام فضرب محاميه داخل قاعة المحكمة.. فيديو

هاجم أميركي محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل، محاميه داخل قاعة المحكمة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.

ووفقاً لقناة "فوكس 4" وقع الحادث يوم الاثنين، حيث حاول المحامي كيفن شيرلي أن يتحدث مع موكله جوزيف زيلر، الذي هاجمه وضربه بالكوع، فتدخل الشرطيان الموجودان في القاعة، وطرحاه أرضاً.

وجدير بالذكر أن حكمين بالإعدام صدرا بحق جوزيف زيلر (61 عاما) لاغتصابه وقتله طفلة بالغة 11 عاما من العمر وجليستها في عام 1990.

وكانت جلسة المحكمة تنظر في طلبه لإعادة المحاكمة، لكن القاضي رفض الطلب.