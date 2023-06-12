كانوا في حفل زفاف.. مقتل 10 أشخاص بحادث مروِع في أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الإثنين إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بعد أن انزلقت حافلة مستأجرة كانت تقل ضيوف حفل زفاف من على منحدر عند منعطف طريق بمنطقة هانتر في ولاية نيو ساوث ويلز.

وقع الحادث حوالي الساعة 11:30 مساء (1330 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد بالقرب من بلدة جريتا، على بعد حوالي 180 كيلومترا شمال غربي سيدني، في منطقة تشتهر بمزارع الكروم وأماكن الزفاف.

وقالت تريسي تشابمان، القائمة بأعمال مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، خلال إفادة إعلامية بثها التلفزيون "على حسب ما فهمت كانوا في حفل زفاف معا وكانوا يسافرون معا إلى مكان إقامتهم على الأرجح".

وأضافت أن الحادث يبدو في هذه المرحلة وكأنه تحطم لمركبة واحدة، بينما تحاول الشرطة التعرف على جميع الركاب. وقالت الشرطة إن بعض الأشخاص قد يكونون محاصرين تحت الحافلة الملقاة على جانبها.

وألقت الشرطة القبض على سائق الحافلة وهو رجل يبلغ من العمر 58 عاما ومن المتوقع توجيه اتهامات له بشأن الحادث. وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات إلزامية.

وكان الضباب الكثيف يغطي المنطقة عندما وقع الحادث ولكن تشابمان قالت إن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

وأعرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن "تعاطفه العميق" مع أسر القتلى والجرحى.