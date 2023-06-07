كحول مغشوش يقتل 30 شخصاً ويصيب 61 بالتسمم في روسيا

لقي 30 شخصًا مصرعهم في روسيا وأصيب 61 آخر بالتسمم، وأكثر من نصف الإصابات كانت حالات خطيرة، بعد تناولهم مشروبا كحوليا مغشوشا، وفقًا لتصريح السلطات، أمس الثلاثاء.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن وزارة الصحة أعلنت أن "عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في مناطق روسيا وصل إلى 90 شخصًا"، منهم 30 شخصًا فقدوا حياتهم وأربعة يعانون من حالة "خطيرة للغاية" و30 في حالة "خطرة".

وعلى الرغم من أن حالات التسمم بمشروبات كحولية مغشوشة ليست نادرة في روسيا، إلا أن هذا الحادث يُعتبر من أكبر الحوادث من نوعه في البلاد.

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، تم تناول مشروب يسمى "مستر سيدر" من قبل الضحايا، ويحتوي على مادة الميثانول السامة بشدة. وتم توزيع كميات من هذا المشروب في بعض المتاجر التي تبيع الكحول.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة وأمروا بمصادرة جميع الكميات الملوثة المنتجة من هذا المشروب. وتم إنتاج هذا المشروب في مدينة سامارا على نهر الفولغا.

ومنذ أكتوبر 2021، لقي 35 شخصًا مصرعهم في روسيا نتيجة تسممهم بالكحول المغشوش في حوادث منفصلة.