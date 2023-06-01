مصر.. سقوط مئذنتين ومصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الطقس السيئ

شهدت عدة محافظات على مستوى مصر، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ تسببت في مصرع وإصابة 5 أشخاص، بالإضافة إلى حجب الرؤية في بعض المناطق نتيجة للعواصف التربية التي تأثرت بها عدة محافظات مختلفة

ففي محافظة المنوفية، لقي شاب مصرعه جرّاء سقوط نخلة عليه بسبب موجة الطقس السيئ فيما لقي طالب مصرعه من الدور الرابع بعد أن اختل توازنه إثر العاصفة الترابية فسقط مصاباً بإصابات بالغة؛ بسبب الرياح الشديدة والعاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظة السويس.

ولقيت مهندسة مصرعها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية إثر تعرضها لوقوع حادث سقوط لافتة إعلانات عليها بالقرب من أحد المولات التجارية في محافظة الشرقية، فيما أصيب شخصان أيضًا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث سقوط لافتة إعلانية بالمحافظة نفسها.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية والرياح والعواصف في سقوط مئذنة مسجد بمركز القناطر الخيرية، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، كما تم التعامل مع بعض الأشجار التي سقطت في عدد من المراكز والمدن من بينها قليوب البلد، وسقوط مئذنة مسجد آخر بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية على سطح أحد المنازل دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

فيما أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار حال مروره بمحافظة المنوفية، بعد سقوط شجرة على شريط السكة الحديد، ونزول الركاب لرفعها، واستمر القطار في مسيرة دون تأثير على حركة القطارات، حيث جاء ذلك بسبب موجة الطقس السيئ.