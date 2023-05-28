مسؤول حكومي هندي يأمر بتفريغ خزان مياه ضخم ليستخرج هاتفه المحمول

أمر موظف حكومي في الهند بضخ مياه وتفريغ خزان ماء ضخم لاستعادة هاتفه المحمول الذي سقط فيه.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم السبت أن الموظف الذي يعمل مفتشا على المواد الغذائية التقط صور سيلفي خلال رحلة مع الأصدقاء في ولاية تشاتيسجاره الهندية.

وفي البداية حاول الموظف العثور على هاتفه من خلال الغواصين.

وعندما لم ينجح ذلك، ورد أنه أمر بضخ مئات الآلاف من لترات المياه خارج خزان بارالكوت في منطقة كانكر في غضون ثلاثة أيام.

وذكرت محطة التلفزيون المحلية "إن دي تي في" أن الحيوانات كانت غالبا تشرب من هذا الخزان من قبل.

وأوضح المفتش أنه تم تخزين معلومات رسمية على هاتفه الذكي، ولذلك أراد إنقاذ الهاتف.

وفي الواقع، تم العثور على الهاتف المحمول - الذي لم يعد يعمل - مرة أخرى، حسبما تردد .

ومع ذلك، فقد تم إيقاف الرجل عن العمل بسبب إساءة استخدام منصبه.

وترددت أنباء عن إجراء تحقيقات ضد عدد من المسؤولين الذين وافقوا على ضخ المياه من الخزان .