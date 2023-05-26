قلد الشيف نصرت التركي.. السجن 5 سنوات ونصف لبائع معكرونة في فيتنام

حُكم على بائع معكرونة في فيتنام، بالسجن لمدة 5.5 سنوات بتهمة "مناهضة الدولة"، لأنه قلد الشيف التركي الشهير "نصرت غوكشيه"، صاحب سلاسل مطاعم Nusr-Et، في رشح الملح على الطعام.

وقام البائع بيتر لام بوي بتصوير فيديو المحاكاة الساخرة في عام 2021 بعد أن شوهد وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام، وهو يأكل شريحة لحم باهظة الثمن بقيمة 1000 جنيه إسترليني مطلية بالذهب عيار 24 في مطعم الشيف نصرت في لندن.

الوزير لام تلقى انتقادات بسبب تناوله مثل هذه الوجبة الباهظة الثمن بينما يعاني شعبه من الفقر.

كان بيتر لام بوي، يشير إلى الشيف نصرت مقلداً له بشكل ساخر عندما ألقى بالتوابل في حساء المعكرونة بطريقة مشابهة لطريقة رش الشيف التركي للملح.

بعد أيام من نشر الفيديو، داهمت الشرطة منزل بوي. ووجهت إلى بوي، الذي اعتقل، تهمة "إنتاج ونشر مواد بغرض معارضة جمهورية فيتنام الاشتراكية".

على الرغم من أن بوي جادل بأن ما قام به يدخل في نطاق حرية التعبير، إلا أنه لم يستطع إقناع المحكمة.