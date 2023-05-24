دخل محطة وقود وليس في جيبه سوى 40 دولاراً فخرج مليونيراً

ربح سائق من ولاية كنتاكي الأميركية تذكرة يانصيب بقيمة مليون دولار، بعد أن توجه إلى محطة وقود عقب نفاد وقود سيارته، وأثناء تواجده في المحطة اشترى تذكرة اليانصيب ليكتشف أنها الرابحة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، شرح مايكل شليمر لمسؤولي اليانصيب أنه كان يحتاج إلى التوقف في متجر الطعام المناسب على طول الطريق السريع رقم 25 بالولايات المتحدة عندما نفد وقود سيارته.

يتذكر قائلاً: "نفد الوقود، وذهبت إلى المحطة التي فزت فيها".

مع 40 دولارًا نقدًا في جيبه، أنفق شليمر 20 دولارًا على البنزين ثم اشترى تذكرة يانصيب بباقي المبلغ.

وقال: "لقد خدشت التذكرة ونظرت إليها وعدت إلى المتجر". "لقد عرضت على الفتيات اللاتي باعوها لي رقمها الفائز، حيث شعرن بالصدمة لدى سماعهم بأنها التذكرة الرابحة".

خدش شليمر كان يحمل الرقم الذي يشير إلى الفوز بالجائزة الأولى البالغة مليون دولار.

كان لا يزال غير مصدق حتى حصل على الشيك في يده يوم الخميس الماضي.

قاد سيارته إلى مقر اليانصيب وأخذ إلى المنزل شيكًا بمبلغ 616300 دولار بعد خصم الضرائب. وقال مسؤولو اليانصيب إنه اختار مبلغ 862 ألف دولار دفعة واحدة بدلاً من الأقساط السنوية.

وسوف يستخدم شليمر ثروته الجديدة لشراء سيارة جديدة ويضع الباقي في المدخرات، كما قال.