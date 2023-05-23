​هل تتجاوز قيمة "أبل" حاجز 3 تريليونات دولار من جديد؟

صعدت أسهم شركة أبل بقوة منذ بداية عام 2023، في طريقها لإعادة اختبار قيمتها السوقية التاريخية والتي تجاوزت 3 تريليونات دولار، في يناير من العام الماضي.

ارتفع السهم بنسبة 35% هذا العام، مضيفاً ما يقرب من 690 مليار دولار من القيمة السوقية، حيث اجتذبت الإيرادات الثابتة لصانع "آيفون" المستثمرين، فضلاً عن التدفقات النقدية الهائلة.

من جانبه، قال مدير محفظة في "MainStay Winslow Large Cap Growth Fund"، باتريك بيرتون، وهو الصندوق الذي يمتلك ما يقرب من 4.5 مليون سهم في "أبل": "عندما تنظر إلى المقاييس الأساسية، فهذا يكفي لفهم سبب أداء أبل بشكل جيد".

كانت شركة "أبل" وغيرها من الشركات التكنولوجية العملاقة من أبرز الأسواق هذا العام، حيث انجذب المستثمرون إلى الشركات ذات النطاق الأكبر بينما يحدقون في مخاطر الركود المحتمل وإخفاقات البنوك والآن مواجهة سقف الديون الأميركية. كما أنه السهم المفضل للمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمستثمرين الأفراد، ووارن بافيت.

ومع ذلك، أدى الأداء الممتاز إلى زيادة الجدل حول تقييم شركة أبل. إذ يتداول السهم عند 28 ضعفاً للأرباح المتوقعة، مع مخاوف من تراجع أداء شركات التكنولوجيا وتقلص إيراداتها هذا العام، ويمثل مكرر الربحية الحالي للأرباح المستقبلية، أعلى علاوة يتداول بها السهم، كما أن سوق الأسهم نفسه يتداول عند مستويات مرتفعة لمكررات الربحية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".