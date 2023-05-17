فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي

أعلنت بكين الأربعاء أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصاً.

ويضم طاقم السفينة 17 صينياً و17 أندونيسياً وخمسة فيليبينيين، حسب قناة "سي سي تي في" التلفزيونية وانها جنحت الثلاثاء عند قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (الاثنين الساعة 19,00 ت غ).

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين للصحافيين بأن "السفن الصينية والأجنبية وصلت إلى منطقة الحادث وعمليات البحث جارية". وأضاف أن وسائل انقاذ اضافية في طريقها الى الموقع.

وقالت القناة "حتى الآن لم يتم العثور على اي مفقود".

واضافت ان أستراليا ودول أخرى أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن الصين تنسق جهود الإغاثة وانه يتم اطلاع الفيليبين على الوضع.

أطلقت الحكومة الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات في أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفيليبين ودولا أخرى، حسب المصدر نفسه.

وابحرت السفينة من كيب تاون بجنوب إفريقيا في 5 مايو في طريقها إلى بوسان بكوريا الجنوبية، وفقًا لموقع التتبع مارين ترافيك، الذي حدد موقع السفينة آخر مرة في 10 من الجاري جنوب شرق جزيرة ريونيون في المحيط الهندي.

وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة.

قال رئيس الوزراء لي تشيانغ "من الضروري تعزيز إدارة سلامة سفن الصيد في البحر وتطبيق إجراءات وقائية لضمان سلامة النقل البحري".

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنّ هذا الأسطول كان يضمّ في 2022 حوالى 564 ألف سفينة صيد.

لكن بسبب نضوب الموارد، يضطر الصيادون الصينيون إلى الإبحار إلى مواقع أبعد ويواجهون عددا متزايدا من المشاكل والحوادث البحرية.

وقتل صينيان من أفراد طواقم في ابريل عندما غرقت سفينتهم قبالة سواحل الفيليبين.