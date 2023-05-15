مدن الصين تستعد لدرجات حرارة قياسية خلال الصيف

أصدرت مدن صينية كبرى تحذيرات من الطقس الحار وسط توقعات بأن تتجاوز درجة الحرارة في بكين 36 درجة مئوية اليوم الاثنين، في وقت تستعد الصين لعام آخر من درجات الحرارة القياسية التي قد تهدد إمدادات الكهرباء والمحاصيل والاقتصاد المتضرر بالفعل.

وتعاني الصين بالفعل من موجات حارة في عدة مناطق بالبلاد منذ مارس آذار. وفي الآونة الأخيرة، سجل إقليم يونان حرارة تزيد على 40 درجة مئوية، وهو أمر مرهق بشكل خاص لشبكات الطاقة مع بدء تشغيل مكيفات الهواء في ملايين المنازل.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أصدر إقليم شاندونغ وبكين تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مدن مكتظة بالسكان مثل جينان وتيانجين وتشنغتشو لتصل إلى 37 درجة مئوية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية عددا من المناطق للاستعداد لمزيد من درجات الحرارة الشديدة هذا العام. وتشهد الصين موجات حر متفرقة قبل موسم الصيف العادي، وهو أمر مقلق أيضا بشكل خاص لقطاع الزراعة.

ومن الممكن أن يؤدي تلف المحاصيل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم التضخم والضغط على الاقتصاد الصيني في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من آثار قيود مكافحة فيروس كورونا التي استمرت لثلاث سنوات وأعاقت النمو.