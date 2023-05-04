طلب بإيداع رجل طعن تلميذتين في مدرسة ابتدائية بألمانيا في مستشفى نفسي

قدم الادعاء العام الألماني طلبا لإيداع الرجل المشتبه به في الهجوم بسكين على تلميذتين في مدرسة ابتدائية في العاصمة الألمانية برلين في مستشفى نفسي بدلا من الحبس الاحتياطي بأحد السجون.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به متحدثة باسم الادعاء العام الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، وقالت المتحدثة إن الطلب تم تقديمه لقاضي تحقيقات ومن المنتظر أن يبت القاضي في الطلب في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت المتحدثة أن هناك أدلة تفيد بأن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية، ومن ثم فإن من المناسب إيداعه في المستشفى بدلا من الحبس الاحتياطي.

يذكر أن الرجل(38 عامًا) هو ألماني يقيم في برلين ولا تتوافر بعد معلومات أخرى عنه.

كانت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أعلنت مساء أمس الأربعاء أن رجلا طعن تلميذتين تبلغان من العمر 7 و8 أعوام في مدرسة بمنطقة برلين-نويكولن.

وقد أصيبت إحداهما بجروح خطيرة والأخرى بجروح تهدد حياتها.لكن وزارة التعليم في ولاية برلين أعلنت اليوم زوال الخطر على حياة هذه التلميذة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إصابات التلميذتين لا تزال خطيرة.