أميركا تعتزم انفاق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لـ "كورونا"

قال متحدث باسم وزارة الصحة الأميركية ومسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الحكومة الأميركية تعتزم إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار في مسعى لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض كوفيد-19.

والاستثمار، الذي أُطلق عليه اسم "مشروع الجيل التالي" وأعلن عنه مسؤولون بالبيت الأبيض ووزارة الصحة لأول مرة في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يهدف لتوفير حماية أفضل من فيروسات كورونا التي قد تشكل تهديدا في المستقبل، ومن بينها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أمس: "في حين أن لقاحاتنا لا تزال فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة فهي أقل قدرة على تقليل الإصابات ونقل العدوى بمرور الوقت".

وأضاف "المتحورات الجديدة وفقدان المناعة بمرور الوقت ربما يستمران في تحدي أنظمة الرعاية الصحية لدينا في السنوات المقبلة".

وتعتزم إدارة الرئيس جو بايدن إنفاق خمسة مليارات دولار على الأقل بالتضافر مع القطاع الخاص في خطوة مماثلة لمشروع "عملية السرعة القصوى" الذي أدى أثناء فترة الرئيس السابق دونالد ترامب لتسريع تطوير اللقاحات وتوزيعها في 2020.

وقال المسؤول بإدارة بايدن "مشروع الجيل التالي سيعجل بتطوير الجيل التالي من اللقاحات والأدوية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف "ضخ خمسة مليارات دولار على الأقل سيساعد في تحفيز التقدم العلمي في مجالات لها مزايا كبيرة للصحة العامة للشعب الأميركي بهدف تطوير أدوات آمنة وفعالة للشعب الأميركي".