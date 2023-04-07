شاهد.. فرحة غامرة لمعتمرة بعدما سمح لها بتقبيل الحجر الأسود (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول فرحة معتمرة بعد تقبيلها الحجر الأسود.

وأظهر الفيديو المعتمرة تهرول نحو الحجر الأسود،حيث سمح لها رجال الأمن بالحرم بالوصول إلى الحجر الأسود وتقبيله.

وأبان الفيديو المعتمرة وهي تتحرك بعد ذلك، في محيط الكعبة معبرة عن فرحتها، بحركات لا إرادية تدل على سعادتها.

وحظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للمعتمرة بأن يتقبل منها الله ، كما أشادوا بموقف رجال الأمن الذين سمحوا لها بالوصول إلى الحجر الأسود.