تجدد الحرب الكلامية على "تويتر" بين علاء مبارك وإيدي كوهين

تجدد الجدال والحرب الكلامية بين علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، حيث حذف علاء مبارك لتغريدة رد فيها على كوهين.

وكان كوهين قد قال في تغريدة على "تويتر": "شكراً أخونا علاء.. رمضان كريم لكم وللشعب المصري الكريم"، قبل أن يسأل كوهين، علاء مبارك عن سبب حذف تغريدة رد عليه فيها قائلاً: "اللهم لا شماته أخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم".

وقال كوهين: " ليش حذفتها يا (علاء مبارك) يا اخوي؟ خايف من مين؟"، ليرد علاء قائلا: "خوف مين يا ابن كوهين ده كلام، ده خوف عليك فتم حذفها لأنها حققت الغرض والدعاء كان كثيف الحقيقة وموجع ومستجاب إن شاء الله قول انت بس يا رب".

ورد كوهين بتغريدة قال فيها: "في كتابنا المقدسة مكتوب كل دعاء ضدنا لا يستجاب لا بل يتحول إلى تبريكات والدعاء يرجع إلى أصحابه أضعاف أضعاف.. يا رب يا رب ألف مرة يا رب يا أخونا علاء".