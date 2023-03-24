إعلان مصري على جبل "موسى" في سيناء يثير حالة من الغضب

تسبب تصوير إعلان لأحد البنوك المصرية على جبل "موسى" بشبه جزيرة سيناء بحالة من الغضب والجدل داخل مصر بسبب ما اعتبره الكثيرون إنه إهانة لقدسية الجبل.

وتعرض كل من الفنان محمود العسيلي، والفنان حمزة نمرة، خلال الإعلان لانتقادات حادة وهو ما اعتبره البعض إساءة لقدسية المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لمحمود العسيلي وهو على جبل موسى كما تداولوا صورا أثناء غناء العسيلي لأغنية جوايا نور ما ينطفيش، لانتقاده بشكل كبير، بسبب غنائه على جبل موسى وهو نفس المكان الذي تحدث فيه النبي موسى مع الله عز وجل.