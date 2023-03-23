الصين تتهم أميركا بإجبار ملاك "تيك توك" على بيعه

اتهمت الحكومة الصينية، الولايات المتحدة، بإجبار ملاك تيك توك على بيعه، موضحة أنها ستعارض بحزم أي خطوة أمريكية لإجبار ملاك تيك توك على بيعه.

وأشارت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، إلى أن بيع تيك توك سيقوض ثقة المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل عائدات إعلانات TikTok في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام، من 780 مليون دولار في عام 2020، وفقًا لشركة الأبحاث Insider Intelligence.

ووفقا لـ التقارير الإعلامية فإن تطبيق تيك توك، المملوك لشركة ByteDance الصينية يحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين الشباب، حيث أن لديه الآن 150 مليون مستخدم شهريًا في الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة دعوات متزايدة من المشرعين الذين يضغطون على إدارة بايدن لحظر التطبيق؛ بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدم الخاصة بالأميركيين قد تقع في أيدي الحكومة الصينية.