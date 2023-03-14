غوغل تكشف عن "عصا سحرية" لصياغة المستندات مع احتدام سباق الذكاء الصناعي

كشفت شركة غوغل التابعة لألفابت اليوم الثلاثاء عن مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي لخدماتها للبريد الإلكتروني والبرمجيات التعاونية والسحابية، وذلك قبل أيام من إعلان مشابه متوقع من جانب منافستها مايكروسوفت.

وفي تجدد للمنافسة بين عملاقي التكنولوجيا، حيث كشف كل منهما عن روبوت دردشة الشهر الماضي، أطلقت ألفابت وصف "العصا السحرية" على برنامجها الشهير "غوغل دوكس" الذي يمكنه صياغة مدونة تسويقية أو خطة تدريب أو غير ذلك من النصوص ثم مراجعة أسلوبه وفقا لتقدير المستخدمين حسبما أكد مسؤول في الشركة للصحافيين.

وفي الوقت نفسه أعلنت مايكروسوفت عن فعالية يوم الخميس حول مدى "الابتكار في الذكاء الصناعي التوليدي"، والتي من المتوقع أن تكشف خلالها عن معالج المستندات المنافس "وورد".

وقالت ألفابت أيضا إن أداة الذكاء الصناعي الجديدة الخاصة بها ستكون قادرة على تلخيص موضوعات الرسائل في خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" وصياغة عروض بنظام الشرائح وتخصيص التواصل مع العملاء وتدوين ملاحظات الاجتماعات في إطار تحديثها لبرمجيات "غوغل ورك سبيس"، وهي مجموعة منتجات تضم مليارات المستخدمين على حسابات مجانية ومدفوعة.

وتعكس التطورات كيف حفز روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي" سباقا في وادي السيليكون لتغذية المنتجات بما يسمى الذكاء الصناعي التوليدي، والذي يتعلم من بيانات سابقة كيفية إنشاء المحتوى من جديد تماما مثلما يفعل روبوت الدردشة.