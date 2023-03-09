ضبط مضيف طيران يهرب الذهب من دولة عربية بـ "طريقة مبتكرة"

ألقي القبض على أحد أفراد طاقم شركة طيران هندية، بسبب محاولته تهريب الذهب، بطريقة مبتكرة اكتشفتها سلطات الجمارك.

وقام شافي شرف، بلف 1487 غرامًا من الذهب حول ساعديه، خلال رحلة قادمة من البحرين.

وكانت خطة الشاب، تتمثل في تغطية الذهب بأكمامه والمرور عبر القناة الخضراء للتخليص الجمركي، المخصصة للمسافرين الذين ليس لديهم أي بضائع خاضعة للرسوم الجمركية للإفصاح عنها.

ومع ذلك، تلقت مفوضية الجمارك معلومات تفيد بأن أحد أفراد طاقم طيران الهند في خط "البحرين-كوتشي" كان يحمل معه ذهبا غير مرخص للمرور.

وتم القبض على شافي في مطار كوتشي (جنوب غرب الهند) بناء على هذا البلاغ.

وتظهر صورة نشرتها وكالة الأنباء ANI كيف قام شافي بلف الذهب حول ذراعيه.

وبحسب صحيفة "جاغران نيوز" وصل المتهم إلى كوتشي قادما من البحرين في حوالي الساعة 8:30 مساء.

وتم القبض عليه وتم نقله إلى الجناح الوقائي للجمارك بعد أقل من ساعتين، أي في حوالي الساعة 10:20 مساء.