مصر.. الأجهزة الأمنية تقبض على عناصر شبكة "هوج بول"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على عناصر الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق هوج بول وتبين أنهم 29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية" واتخاذهم من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وقالت وزارة الداخلية، إنها ضبطت بحوزة المتهمين على (95 هاتف محمول - 3367 خط هاتف محمول - 9 أجهزة مودم رسائل جماعية - 7جهاز حاسب آلى - 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بلغت حوالى 600 ألف جنيه - عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنبا للرصد الأمني وتمهيدا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى.

كما أقر المتهمون بأنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (ريوت) لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.