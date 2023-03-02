الرئيس المصري يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15%

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أمراً رئاسياً مستعجلاً بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتباراً من أول أبريل المقبل، يزداد بموجبه دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

تضمن الأمر الرئاسي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بجمهورية مصر العربية، على النحو التالي: الدرجة السادسة وما يعادلها تكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، حاملو درجة الماجستير من العاملين بالدولة تكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، حاملو درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة تكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وشمل الأمر الرئاسي زيادة المعاشات المُنصرفة للمستفيدين لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل المقبل، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أبريل المقبل، وكذا زيادة المخصصات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً.