شاهد.. لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يوماً من تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)
عثرت فرق الإنقاذ التركية على حصان مازال على قيد الحياة وسط أنقاض مبنى بعد 21 يوما من الزلزال المدمر.
وثق مقطع فيديو متداول لحظة انتشال حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا.
وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.
وأظهر الفيديو الذي بثته وكالة أنباء الأناضول، قيام فرق الإنقاذ التركية بانتشال الحصان ، الذي قفز فور خروجه من المكان الذي علق فيه.
إنقاذ حصان من تحت الانقاض بعد 21 يوم من حدوث #الزلزال في ولاية أدي يامان جنوبي #تركيا pic.twitter.com/NtCyQoiK6B— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 28, 2023
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