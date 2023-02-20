سخرية من خطوة "فيسبوك" لتوثيق الحسابات.. وإيلون ماسك يعلق

أثار إعلان شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك"، حول إطلاق خدمة اشتراك شهرية، تسمى Meta Verified، والتي ستسمح للفرد بالحصول على العلامة الزرقاء لحسابات "فيسبوك" و"انستغرام"، سخرية بين نشطاء السوشال ميديا.

ونشر أحد الحسابات على "تويتر" فكرة "ميم" تسخر من خطوة "ميتا"، حيث تم استخدام صورة من مسلسل "مستر بين" تلخص السخرية من اتباع "ميتا" لخطوة "تويتر" بربط علامة التوثيق الزرقاء باشتراك مدفوع.

وقد علق إيلون ماسك على الـ"ميم" باستخدام إيموجي الضحك.