لقاء مؤثر بين أب وطفلته بعد إنقاذهما من تحت أنقاض زلزال تركيا "فيديو"

وثق مقطع فيديو، مقابلة مؤثرة بين أب وابنته بعد أيام من إنقاذهما من تحت أنقاض منزلهما بولاية هاتاي التركية إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي.

وعلق أحمد عيان وأسرته التي تضم زوجته وطفلين تحت أنقاض منزلهم في مدينة أنطاكية، قبل أن تنقذه فرق الإنقاذ وطفلته غادة البالغة 4 أعوام ونقلهما إلى مركزين مختلفين لتلقي العلاج.

وعقب استكمال علاجه في ولاية أضنة توجه الأب إلى أقربائه، وأبلغ مسؤول المنطقة حسن جان أنه فقد ابنته التي تم إنقاذها.

وبعد جهود من المسؤول المحلي، تمكن الأب من الوصول إلى إبنته غادة التي كانت قد نقلتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى مركز رعاية في هاتاي لعدم وجود أحد من أسرتها معها.

وبعد توجه الأب إلى المركز، وثق أحد أقارب الأسرة لحظات لقاء أحمد مع غادة حيث احتضنها بشدة، وسط مشاعر اختلطت بين الفرح لرؤية طفلته والحزن على فقدان زوجته وابنه نهاد البالغ 7 أعوام وفق وكالة "الأناضول".