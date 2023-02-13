إصابة كاميلا زوجة الملك تشارلز بكورونا

أعلن قصر بكنغهام اليوم الاثنين أن الفحوص أثبتت إصابة كاميلا زوجة الملك تشارلز ملك بريطانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال القصر في بيان عن صحة زوجة الملك البالغة من العمر 75 عاماً: "بعد معاناتها من أعراض نزلة برد، أثبتت الفحوص أن الملكة القرينة مصابة بفيروس كوفيد".

وأضاف القصر أنها ألغت جميع ارتباطاتها العامة لهذا الأسبوع.

وحصل تشارلز وكاميلا على جرعات اللقاح من كوفيد-19 كاملة، بما في ذلك جرعة تنشيطية، وأُصيبت كاميلا بالفيروس من قبل في فبراير من العام الماضي.