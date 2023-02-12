إنقاذ امرأة ثمانينية من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

أنقذ فريق من عمال الإنقاذ الألمان والأتراك امرأة تبلغ من العمر 88 عاما من تحت الأنقاض في بلدة كيري خان التركية التي دمرها الزلزال.

وذكرت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية الألمانية، كاتارينا جاريشت، أن المرأة كانت ضعيفة ولكنها كانت تستجيب وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور في العظام.

وقالت غاريشت إن عمال الدفاع المدني الأتراك والجيش استدعوا فريق الإنقاذ الألماني إلى الموقع حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) أمس السبت.

وتحدث عمال الإنقاذ الألمان للسيدة العالقة تحت الأنقاض من خلال مترجم وتمكنوا من انتشالها نحو الساعة العاشرة مساء.