أكثر من 25 ألف قتيل في زلزال تركيا وسورية واستحداث مقابر

في باب الهوى تخطت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية الإثنين 25 ألف قتيل فيما أنقذ أشخاص بأعجوبة السبت وسط عمليات البحث المتواصلة، واستحدثت مقابر في ظل وضع أمني صعب وطقس شديد البرودة.

ويبذل المسعفون جهوداً مضنية لسحب أحياء من تحت أنقاض المباني وبينهم أطفال، بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة.

تزامناً علق الجيش النمساوي عمليات الإنقاذ في تركيا صباح السبت، مشيراً إلى "الوضع الأمني" في المكان.

وقال متحدث في فيينا لوكالة فرانس برس "وقعت هجمات بين مجموعات" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح أنّ 82 جندياً نمساوياً احتموا في قاعدة في محافظة هاتاي "مع منظمات دولية أخرى بانتظار توجيهات".