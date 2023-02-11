كلبة ترشد فرق الإنقاذ إلى صاحبتها تحت الأنقاض في تركيا ( فيديو)

تمكنت فرق الإغاثة التركية من الوصول إلى سيدة وانتشالها من تحت الأنقاض، حيث أرشدت إليها كلبتها بنباحها المستمر.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن فرق الإغاثة تمكنت من الوصول إلى السيدة (35 عاما) بعد 103 ساعات من وقوع الزلزال.

وأوضحت أن أعضاء فريق الإنقاذ كانوا يطلقون نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع أتاتورك، في ولاية هاتاي ، عندما سمعوا صوت نباح بين الأنقاض، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

وأضافت الوكالة أنه "وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة كانت عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بفضل كلبتها "فينوس".

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة واسمها "دويغو" إلى المستشفى على الفور، بالتزامن مع الاعتناء بالكلبة التي تبين لاحقا أن اسمها "فينوس".



https://twitter.com/i/status/1624207878218293248 https://twitter.com/i/status/1624209022164340738