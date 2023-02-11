رسالة مؤثرة لفتاة سورية تحت الأنقاض.. «ربي أستودعك أبي»

انتشرت صورة مؤثرة، لرسالة وداع كتبتها فتاة سورية لوالدها، من تحت أنقاض إحدى البنايات المنهارة بفعل الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب.

وعثر رجال الإنقاذ على دفتر مدفون تحت الأنقاض، ومدونة عليه رسالة من الفتاة لأبيها ناصر الوكاع، قالت فيها: "اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا، أبو فيصل (كنية أبيها)".

وكان رجال الإنقاذ قد تمكنوا من إخراج اثنين من أبناء ناصر الوكاع من تحت أنقاض المنزل، وأظهرت لقطات مصورة الطفلين مصابين بكدمات ويغطيهما الغبار، كما نجا طفل آخر، لكن زوجته وخمسة من أبنائه على الأقل لاقوا حتفهم.

وجلس الوكاع وسط الأنقاض والكتل الخرسانية ينعى زوجته وبقية أبنائه محتضنا ملابس أحد المتوفين.

وكانت هبة، صاحبة الرسالة، قد توفيت وهي تمسك بشقيقتها الصغيرة المتوفاة أيضا، وعُثر على جثة شقيقة أخرى هي سميحة بالقرب منهما.

