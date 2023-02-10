باحث يكشف القدرات التدميرية لنيزك ظهر في سماء السعودية.. فيديو

أكد الباحث السعودي في شؤون الطقس والمناخ، خالد صالح الزعاق، أن النيزك الذي شوهد ليلة البارحة على نطاق واسع "لو ضرب الأرض لأعدم ربعها".

ووفقاً لصحيفة "صدى" الإلكترونية، صرّح الزعاق بذلك في معرض تعليقه على النيزك الذي ظهر في محافظة الدوادمي شمال غرب الرياض.

وأضاف: "مرّ هذا على الغلاف الغازي العلوي للأرض فولد احتكاكه بالأوكسجين هناك لهبه الأخضر خلال رحلته الكونية، فحاله كحال غيره من المذنبات".

هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو للحظة سقوط نيزك في محافظة الدوادمي شمال غرب الرياض يوم الخميس.