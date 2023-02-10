ضحية التنمر.. فيديو اعتداء يدفع طالبة ثانوي إلى الانتحار

انتحرت طالبة في مدرسة ثانوية في ولاية نيوجيرسي الأميركية تبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن تم نشر مقطع فيديو على الإنترنت لمجموعة من الفتيات يهاجمنها - وهو انتحار يعتقد والدها أنه كان مدفوعًا بالتنمر لفترة طويلة.

وقالت الشرطة إن أدريانا كوتش، التي التحقت بالمدرسة الثانوية الإقليمية المركزية في بلدة بيركلي، عثر عليها ميتة في المنزل بعد يومين من هجوم عليها في الأول من فبراير.

وكشف مقطع فيديو طلاب عدة يهاجمون المراهقة أدريانا ويضربونها بزجاجة ماء أثناء سيرها مع صديقها في ردهة المدرسة.

وفي المقطع، الذي مدته 20 ثانية، يُسمع صوت أحد الأشخاص وهو يصرخ: "هذا ما تحصل عليه، أيتها الغبية".

شوهد المهاجمون وهم يلكمون ويركلون وينزعون شعر أدريانا، بينما يضحك آخرون ويسجلون الاعتداء.

بعد يومين من الحادث، تم العثور على كوتش ميتا في المنزل.

وقال مايكل كوتش، والد أدريانا، لوسائل الإعلام الأميركية: "إنهم يعتقدون أنه من الممتع مهاجمة الناس والتقاط مقاطع فيديو ونشرها".

وأضاف: "إن ضربها بزجاجة ماء لم يؤذي أدريانا، ما يؤذيها هو الإحراج والإذلال، لقد استمروا في ملاحقتها".

وتعرضت أدريانا كوتش لهجوم من قبل مجموعة من الفتيات وتم نشر مقطع الفيديو على الإنترنت.

قال كوتش لقناة ABC 7: "ابنتي فقدت الوعي فعليًا ولم يتم استدعاء سيارة إسعاف، بل تم نقلها إلى مكتب الممرضة"، مضيفًا أن أدريانا "لم تخوض شجارًا من قبل، فهي نحيفة الجسم، كما أنها تحب الجميع".

تم توجيه الاتهام لثلاث فتيات بارتكاب جناية من الدرجة الثالثة ووجهت لرابعتهن تهمة السلوك غير المنضبط.

وقال مدير المدارس تريانتافيلوس بارلابانيديس، إن الشرطة لم تُستدع بعد الهجوم، مستشهداً بسياسة المدرسة.

لا أعتقد أن محضرًا للشرطة قد تم. نحن عادة نعاقبه بمنعه من الدراسة لفترة فقط. إذا أراد أحد الوالدين توجيه اتهامات، فيمكنه ذلك مع الشرطة "، كما قال، مضيفًا:" لن نوجه ضربة مزدوجة لطفل حيث يتم نعاقبه ثم تتهمه الشرطة أيضًا".

كان كوتش غاضبًا من طريقة تعامل إدارة المدرسة، حيث قال لشبكة "إن بي سي نيويورك": "طفل يتعرض للاعتداء بسلاح وسياستهم هي عدم الاتصال بالشرطة أو تقديم بلاغ".

ونشر كوتش صورًا للهجوم على فيسبوك.

وقال والد أدريانا: "هؤلاء الأربع فتيات خططن ونفذن هجومًا. إذا شاهدت مقاطع الفيديو التي أمتلكها، فهم يضحكون وهم يتحدثون عما سيفعلونه "، وأضاف أنه كان على "إدارة المدرسة "أن تأخذ ابنتي ملطخة بالدماء إلى مركز الشرطة المحلي".

وكتب: "إذا اتصلت المدرسة بالشرطة وقدمت بلاغًا وأجرت تحقيقًا في وقتها، كان من الممكن اكتشاف مقاطع الفيديو هذه على الفور. أريد أن يعرف العالم بأسره ما فعلته هذه الحيوانات بابنتي. لن أنام حتى تضطر أسرهم إلى مشاهدتهم وهم يقفون أمام القاضي ويعترفون بالذنب".

طالب كوتش أيضًا بمساءلة إدارة المدرسة عن المضايقات والبلطجة التي قال إن أدريانا عانت منها لفترة طويلة.

وخرج أكثر من 200 طالب من الفصل الأربعاء للاحتجاج والمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن ما وصفوه بنمط التنمر الذي تتجاهله أدارة المدرسة والمنطقة التعليمية.

قال طالب السنة الثانية الثانوية رومان فاليز للمحطة: "لقد انتحرت أدريانا لأن لا أحد في المدرسة كان قادرًا على المساعدة أو الرعاية أو التدخل".

وعلقت المنطقة التعليمية على انتحار أدريانا في ملاحظة على موقعها على الإنترنت وقالت إن مستشاري الأزمات متاحون، لكن الطلاب يزعمون أنهم لم يتم إبلاغهم بذلك شخصيًا.

يدعي الطلاب وأولياء الأمور أن أدريانا لم تكن الضحية الوحيدة للتنمر.

في أبريل الماضي، تعرضت طالبة للهجوم في كافيتريا المدرسة، وأصيبت بجروح جعلتها غير قادرة على المقاومة، كما قالت والدتها سابقًا لباتش.

شارك آخرون روايات مماثلة، وأكدوا أنهم أو الأشخاص الذين يعرفونهم تعرضوا للتخويف وأن المنطقة لم تفعل شيئًا حيال ذلك.

نشرت المنطقة التعليمية رسالة على موقعها الإلكتروني تقول: "إننا نتفهم تمامًا أن الطلاب والموظفين والمجتمع يتأذون لفقدان أدريانا ذات المستقبل المشرق".

وأضافت أنه تم وقف دقيقة صمت في الخارج قبل تجمع الطلاب.

وقالت: "لضمان الصحة والسلامة والرفاهية لجميع الطلاب، لن تكون هناك أي مسيرات في المستقبل دون موافقة مسبقة من الإدارة وإلا سيتم اتخاذ إجراءات وفقًا للسياسة".